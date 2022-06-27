Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar bitince Suriye'de operasyona başlıyoruz

Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve terörle ilgili net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatilinin süresi, asgari ücret ve kritik NATO Zirvesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Net mesajlar verdi

Gündeme yönelik önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında terör ile ilgili net ifadeler kullandı.

"Yeni harekatlara başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yeni bir harekat sinyali verdi. Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'deki tüm haklarımızı korumaya yönelik gerekli adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları ise şöyle:

"Ordumuzun gücünü bir kez daha gördük"

"Ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. EFES 2022 tatbikatının son günü törenleri için gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük.

Bize yöneltilen tenkitler hatalarımızdan değil, Türkiye'nin kendi belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklanıyor.

"Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz"

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023 şubat-mart aylarından itibaren enflasyonu makul seviyelere çekmiş durumda olacağız.

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç vs. yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına gireceğiz. Burada aynı çalışmayı yaparak inşaallah yine yeşilimize kavuşacağız.

NATO Zirvesi

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız VİDEO







