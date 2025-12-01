Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, aralık ayının ilk toplantısı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Yılın son dönemine girilirken son bir yıla ait genel tablo masaya yatırıldı.

Toplantı sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge, şairin akribin kıskacında yoğurmuş bizi kader anlamını bulan sürecin tam ortasındayız. Daha önceki konuşmalarında yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştir. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu da bize getirmiştir. 2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, liyakatli, tecrübeli, donanımlı ve çalışkan kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı bir şekilde zorlukların üstesinden geldiğini müşahede ediyoruz.

Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyoruz. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Biraz da finansman imkanlarının bol olduğu dönemlerde yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projemizin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor.

Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz bunlardan yıllardır istifade edildi. Bu yatırımlar, Türk ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyordu. Sadece ulaştırmada değil, savunma sanayinden sağlığa birçok alanda densel bir tablo söz konusu. İşlerin en son koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. İnsansız Savaş Uçağımız, Kızıl Elma, Dünya Havacılık Tarihi'nde bir ilke hafta sonu imza attı. Yani her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istedim. Şayet biz, siyaseti yapılan her işe kul takmak olarak gören yüz bin muhaliflere itibar etseydik, bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ne Avrasya Tüneli'ni, ne Zigana Geçidi'ni, ne de bugün dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı'nı yapabilirdik. Ama biz bu vizyonsuzlar korosuna hiç kulak asmadık.

