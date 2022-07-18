Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu

Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borcu düzenlemesi ve tahıl krizindeki durum ile ilgili net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

KYK borcu ve tahil krizi gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK borcu düzenlemesi ve tahıl krizindeki durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği dönemde ülkemizi hak ettiği seviyeye beraber getireceğiz.

İsveç ve Finlandiya’nın şartları yerine getirmemesi halinde süreci donduracağımızı buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Osmangazi Köprüsünden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu araçlar nasıl geçecekti?





"Osmangazi Köprüsü sayesinde 140 milyon lira kazanç"

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıkmış, keyif halini almıştır. Bayramda İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde sayesinde ülkemiz 140 milyon liralık kazanç sağladı.

"Araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıktı"

Ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır, hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordunuz? Rakam ortada.

Otomobil satış yerlerinde 1. el araç otomobil bulmakta dahi sıkıntı çekiyor, 2.el ile idare ediyor

Maliyet artışlarıyla açıklanamayacak enflasyon ve fiyat artışları oluyor. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan kurtararak selamete kavuşturmaya kararlıyız. Önümüzdeki şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Refah kaybını telafi edeceğiz.

Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız.





"KYK borçlarında sadece ana para ödenecek"

Biz bugüne kadar faiz uygulamadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. KYK borcunda faiz yok. Enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Bundan sonra KYK borçlarında sadece ana para ödenecek."