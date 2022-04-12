Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş hayatındaki istihdamı ve tarımdaki verimi artırmak için alınan 3 önemli kararı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, iş istihdamı ve tarımla ilgili önemli kararlar alındığını kamuoyuyla paylaştı.

2B arazilerinin satışı 31 Aralık'a kadar uzatıldı

2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde veren Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erdoğan daha sonra çiftçileri ilgilendiren bir kararı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de alınan 3 önemli kararı açıkladı VİDEO

Çiftçilere 'hazine taşınmazları' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çifçtilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir." ifadelerini kullandı.

Son olarak iş dünyasındaki istihdam desteğine değinen Recep Tayyip Erdoğan, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız verdiklerini belirtti.

İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi

Erdoğan, "Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız veriyoruz. İstihdamda yeni bir proje hayata geçiyor. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"3 veya 6 ay sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak"

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay itibarıyla sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıl istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizin yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyoruz." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.