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NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Vekil adaylarına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, kabineden 17 ismin milletvekili adayı olacağını açıkladı..

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin.



Kabinede görev alabilecek yetkinlikle çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığımızda kıdem konsunda en büyük, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip. 20 yıldır Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığa kadar görevleri ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdik. Bütün bu hizmetlerimizde uluslararası kuruluşların, kurumların tüm organizasyonlarını yaşamış birisi olarak, uluslararası imzaları atan kimse olarak bu işin içerisinde bulundum.



Kabineden olan arkadaşlarımın her birisinin şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hem deprem kuşağında hem de verdiğimiz illere gidecekler. Ağırlıklı olarak deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum.