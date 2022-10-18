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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

    Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde kadın çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
    • 18.10.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısı ile 81 ilden gelen kadın çiftçilerle Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programına katılarak, çiftçilere sürpriz yaptı.

    Kadın çiftçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "Erkek çiftçiler, siz neredesiniz?"

    Bu esnada basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, “Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğuna göre, burada erkeklere mesaj var. Erkek çiftçiler, siz neredesiniz? Bazıları kahvehanelerde zar atıyorlar değil mi. Çalışana kim ne der. Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraatte olursa baş, göz üstüne.” ifadelerini kullandı.

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