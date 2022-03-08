Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın muhtarlarla buluştu

Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'la ilgili konuştu. Külliye'deki programda Erdoğan, "Ey hakim! Sen nasıl oluyor da bunu serbest bırakıyorsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan zanlının durumundan bahsederken, söz konusu şahsın 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"MEĞERSE 3 AY SONRA SERBEST BIRAKMIŞLAR"

Zanlıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bilgi talep ettiğini belirten Erdoğan, "Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse adamı 3 aydan sonra serbest bırakmışlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakimin zanlıyı serbest bırakmasına sert tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"EY HAKİM! SEN NASIL OLUYOR DA..."

"Hemen aradık, araştırdık. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Tokat Milletvekilimiz Özlem Hanım bu süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var.

Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün, 23 yerinden bıçaklıyor. Ey hakim! Sen nasıl oluyor da böyle birisini bunu serbest bırakıyorsun. Hakim, böyle bir tasarruf yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın? ViDEO

"ONDAN SONRA YARGIYA HAKARET, NE HAKARETİ"

Ondan sonra 'yargıya hakaret'. Ne hakareti ya, eğer ben bu ülkede Cumhurbaşkanı'ysam, sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha işimiz bitmedi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Bakanıma da onu söyledim. Bunu yakın takibe alacaksın ve bu konuyla ilgili beni de süratle bilgilendireceksin. Atılması gereken adımı da süratle atacağız. Bu hakim olabilir, savcı olabilir fark etmez. Biz adaleti mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tokat'taki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan 32 yaşındaki eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan 30 yaşındaki Özlem Ağ, geçen yıl ocak ayında evi terk etti.

Genç kadın, babası Mehmet Demirel'in yanına gidip boşanma davası açtı. 1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ, eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası Samet Ağ, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti.

Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı.