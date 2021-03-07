Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Son günlerde yaşanılan kadına şiddet vakaları, tüm ülke tarafından büyük bir şiddetle kınanıyor.

"KADINA ŞİDDETİ EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında konu ile ilgili hassasiyetini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddeti en sert şekilde kınadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızda da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdik. Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz."