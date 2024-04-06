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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni tebrik etti.