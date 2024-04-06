Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Kadir Gecesi münasebetiyle paylaşımda bulundu.
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum."
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