Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Kadir Gecesi münasebetiyle paylaşımda bulundu.

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)