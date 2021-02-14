Burada "dava arkadaşım" dediği Kadir Topbaş için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Topbaş için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isim katıldı.

"YOLDAŞLIĞIMIZ İMAM HATİP OKULUNDA BAŞLADI"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yoldaşlığımız imam hatip okulunda başladı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreçte yol arkadaşlığımız buraya kadar geldi. Rabbim'den geldik, tekrar Rabbimize döneceğiz. Büyük bir müsibetle karşı karşıyayız. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı. Ve büyük bir mücadele veriliyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim yardımını göndersin. Her birlikte bir Fatiha ile Kadir Ağabeyimizi uğurlayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katıldı VİDEO

Erdoğan'ın zaman zaman konuşmakta zorlandığı, fazlasıyla üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı