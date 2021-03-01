Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirdi.

Erdoğan, kafe ve restoran işletmecilerinin merakla beklediği müjdeyi verdi.

KAFE VE RESTORANLAR 07.00-19.00 SAATLERİ ARASI AÇIK OLACAK

Erdoğan'ın açıklamasında, kafe, restoran ve kıraathanelerin çok riskli iller dışında sabah 07.00 - akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

HALI SAHA VE HAVUZLAR DA AÇILIYOR

Halı saha ve havuzlarla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, "Düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir." dedi.

'YÜZDE 50 KAPASİTE' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir."

"Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir."

İŞTE KAFE VE RESTORANLARIN AÇILACAĞI İLLER

Kafe, restoran ve kıraathanelerin açılacağı iller şu şekilde:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

"Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır."

ORTA RİSKLİ İLLER

"Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars."

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

"Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan,Kilis."

KAFE VE RESTORANLARIN BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAĞI İLLER

Mekanların bir süre daha kapalı olacağı şehirler ise şu şekilde sıralandı:

"Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya , Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize."

HALI SAHALARIN VE HAVUZLARI AÇILACAĞI ŞEHİRLER

Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan, "Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da" halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.

