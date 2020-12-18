Çeşitli projelerle şehirlerin çehresini değiştirdiklerini belirten Erdoğan, yepyeni bir Türkiye inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"ŞEHİRLERİMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

"İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metromuzun Kağıthane-Havalimanı bölümünü inşallah önümüzdeki bahar aylarında hizmete açmayı planlıyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği halinde sürüyor. İlçemize iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içindeyiz. Millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle evlatlarımızın önüne yeni dünyalar açıyoruz.

Tüm bu güzel hizmetleri ilçemize kazandıran belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.

Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı açılış törenine katıldı ViDEO

"KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.

Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

2053 VURGUSU

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz.

Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.

Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."