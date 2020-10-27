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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da meydana gelen terör eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 00:07
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 00:38
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen PKK'lı teröristlerin düzenlediği patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.

    "TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

    Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum #2

    PKK'lı teröristler, Hatay'a paramotorlarla sızdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum #3

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