Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 5 ay geçti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan asrın felaketinde, yurdun güneyi adeta yerle bir oldu.

Devletin tüm imkanları da ilk andan itibaren bölgeye seferber edildi.

Bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri yapıldı, bir yandan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi.

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bayrağı devralan Mehmet Özhaseki projelerin yapımı seferberlik ilan etti.

Bugün ise Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni düzenlendi.

Törene uzaktan bağlantı yöntemiyle törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'nin kentsel dönüşüme karşı çıkmasına tepki göstererek şunları söyledi:

Yine bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu istemezükçü ekip, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler, kentsel dönüşüme ranstsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli legal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine hak gördükleri güvenli, modern, dayanıklı konutlar maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler.