Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı depremzedelere konutlarını teslim etti

Asrın felaketi asrın birlikteliğine döndü...
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yaralar devlet eliyle sarıldı.
Bugün de depremin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afetin merkezi Kahramanmaraş'a gitti.
İki lider deprem bölgesinde
MHP Lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a eşlik etti.
İlk olarak şehitliği ziyaret eden iki lider burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra programa geçildi.
Konutlar teslim edildi
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Erdoğan, konuşmasının ardından kura çekimini yaptı.
Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.
Ardından hak sahipleri belirlendi ve bağlantı yoluyla iletişim kurularak afetzedelere evlerine kavuştu.
İlk etapta yapımı tamamlanan 9 bin 289 konut teslim edilmiş oldu.
İşte Kahramanmaraş'ın yeni konutları...
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