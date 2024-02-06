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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı depremzedelere konutlarını teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı depremzedelere konutlarını teslim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yapılan 9 bin 289 konutun kura çekimi yapıldı ve hak sahipleri evlerine kavuştu.