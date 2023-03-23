Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konut ve 30 bin 310 köy evinin temel atma töreninde konutların 1 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye afetlerle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir ay geçerken yaralar sarılmaya başlanıldı.

Çadır ve konteyner kentlerin yanı sıra vatandaşlar için kalıcı konutların temelleri atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde konuştu.

"77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi bir senede teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşasına başlandığını vurgulayarak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başlıkları şu şekilde:

Depremin, selin, heyelanın yıktığını biz yeniden yaptık ve yapacağız. Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.



Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen yaşatırken onlara layık olmak için daha çok çalışacağız.



Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak.

"Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız"

Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz, çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi her türlü adımı atıyoruz.



Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.



Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız.



Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. Toplamda 650 bin konut yapacağız.

"1 yıl içinde teslim edeceğiz"