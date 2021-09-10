Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitabında şu başlıklar ön plana çıktı:

“Kardeşlerim bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Ancak Akdeniz ve Ege’de yangınları ile Karadeniz’de sellerle boğuştuğumuz bir dönemde sizlerle daha iyi şartlarla bir araya gelmek için ziyaretimizi erteledik. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile afetlerin önlenmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

Durmak yok, yola devam dedik. tabi her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı, kendi kısır çekişmelerine alet etmenin gayreti içine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine hamd olsun milletimiz itibar etmemiştir.

Gerek yangın bölgelerinde gerek sel bölgelerinde ortaya konan samimi gayret ve kısa sürede elde edilen neticeler bizzat oralarda yaşayan vatandaşlarımız tarafından takdir edilmiş, teşekkürle karşılanmıştır.

Böylece Türkiye’nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar.

Ülkemizin geleceği, milletimizin güvenliği, refahı, mutluluğu için bırakınız projeyi ve gayreti hayalleri dahi bulunmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır. Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları 4 bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz.

Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. İşte sizler de takip ediyorsunuz, büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz.

Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimizi 118 milyar doları buldu.

Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü, bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı.

İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükseliş ile hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye’yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızın derdi ile dertlenmek boynumuzun borcudur.

Emin olun; bizden başka da sizlerin dertleri ile dertlenip bunlara çareler üretecek, çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avara kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlar, abesle iştigal edenler bu milletin hiçbir derdine derman olmazlar.

Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Terör örgütleri başta olmak üzere, ülkemize husumetleri ile bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu millete hayır gelmez.

Türkiye’de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var.

Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Çünkü biz, bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.

Bu yolda eksiğimiz varsa, tamamlarız. Hatamız varsa, düzeltiriz. Ama Allah’ın izni ile Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Nice büyük mücadeleleri birlikte başardığımız milletimiz ile yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz bir el uzatımı mesafededir. Bu kadar yakındayız.

Ödenecek tüm bedelleri ödedik. Yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık. Katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık. Artık bunların hasılasını toplama, büyük güçlü Türkiye’yi adım adım inşa etme vaktidir. Kahramanmaraşlıların 19 yıldır girdiğimiz her mücadelede olduğu gibi, 2023 imtihanında da yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum. Zaten Maraş’a da bu yakışır.

Kardeşlerim, bin yıllık vatanımız Anadolu’nu tapusunu elimizde tutmak için neredeyse her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Biz bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz.

Türkiye’nin karada, denizde ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışılmasının gerisinde, bin yıllık hazımsızlık var. Ülke içinde çıkartılan suni tartışmaların da aynı amaca hizmet ettiğinden hiç şüpheniz olmasın.

Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye’yi hala bir parmak şaklatma ile huzurunu kaçırabilecekleri, demokrasisini askıya alabilecekleri, karanlık senaryolarına figüran yapabilecekleri bir ülke olarak görenler var. İşte burada bir kez daha tezahür eden birliğimiz ve berberliğimiz sürdüğü müddetçe, bu ülkenin de bu milletin de önün kesmeye Allah’ın izni ile kimsenin gücü yetmez. Bu vatan topraklarını attıkları fitne tohumları ile zehirlemeye kalkanların hepsi de daima daha beteri ile imtihan olmuşlardır."



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