Risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda taşıt alımı ve kiralanmasına harcama kısıtlaması getirileceğini söyledi.

Ekonomi reformu paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mali disiplin önceliklerini de ele aldı.

Döner sermayeyi Meclis denetimi kapsamına aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda taşıt alımı ve kiralanmasıyla ilgili değişiklikler de yapılacağını aktardı.

"KAMUDA TAŞIT ALIMINA SINIRLAMALAR GETİRİYORUZ"

Birtakım harcama alanlarına kısıtlama getirileceğinin altını çizen Erdoğan, "Mali disiplin önceliğimiz olacak Risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi hedefliyoruz. Döner sermayeyi Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda taşıt alımına sınırlama getiriyoruz VİDEO



KAMU PERSONELLERİNİN İŞLEMLERİ TEK İDAREDE YÜRÜTÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına, "Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.

Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz." sözleriyle devam etti.