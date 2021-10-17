Seçim anketlerine güveninin kalmadığını bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz balon anketlere gereken cevabı verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu öncesi kameraların kaşısına geçti.

Gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere yönelik düzenlenen anketlerle ilgili bir soru üzerine konuştu.

"SON DÖNEMDE YAPILAN ANKETLERİN AMAÇLARI FARKLI"

Erdoğan, son dönemde yapılan anketlerin yapılış amaçlarının farklı olduğunu söyledi.

Anketlerdeki manipülasyonlardan bıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı, vatandaşların gerekli cevabı seçimde vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlere gereken cevabı sandıkta vereceğiz ViDEO

"ANKET FİRMALARINA GÜVENİM KALMADI"

Anket şirketlerinin çalıştıkları partilere göre sonuç çıkardığını sözlerine ekleyen Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerde manipülasyondan ciddi manada bıktık. Ama gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketle millete psikolojik operasyon çabaları her zaman olmuştur. Ama biz bunlara alışığız. Kamuoyu araştırma şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha öne de açıklamıştık.

"ÇALIŞTIKLARI PARTİNİN BEKLENTİLERİNE GÖRE SONUÇ ÇIKARIYORLAR"

Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre sonuç çıkarıyorlar.

Eserleri yatırımları milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz? Sandık bu işlerin aynasıdır. Milletin gönlünde şaşmaz yer alan AK Parti inşaAllah Haziran'da da yola devam diyecektir. Ben Milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı vereceğine inanıyorum."