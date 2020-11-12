Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında, Kanada'nın İHA ve SİHA'lara uyguladığı parça ambargosunu Türkiye'nin üreterek deldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu.

Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'ye savunma sanayiinde katkıda yaparak açıklamalarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada'nın İHA'larla ilgili uyguladığı ambargoya değindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KANADA'NIN UYGULADIĞI AMBARGONUN ÇOK RAHAT AŞILDIĞINI DUYURDU

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü uygulanan bu ambargoyu, ASELSAN'da daha iyi kameralar ürettik diyerek açıklayan Erdoğan, "İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik." dedi.

Aynı kameranın daha iyilerinin üretimine geçildiğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, ASELSAN'ın savunma sanayiinde bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada ambargo uyguladı, ASELSAN'da yerlisini ürettik VİDEO

<br />

"AYNI KAMERALARIN YENİLERİNİ ÜRETTİK, DAHA İYİSİNİ DE YAPMAYA BAŞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ASELSAN'da yenilerini ürettik, İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor."





"ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ KANITLAYAN ASELSAN, GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"

"Haberleşme, radar, elektronik harf, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var. Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin gücünü kanıtlayan ASELSAN göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada ASELSAN alt yüklenicileri ve paydaşlarıyla beraber envanterdeki üretimlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazanmayı da sürdürüyor."