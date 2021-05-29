Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı sonunda Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılışında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul projesi için tarih verdi.

TEMELİ HAZİRAN AYININ SONUNDA ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili haziran ayının sonunu işaret ederek, "Şimdi, inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." dedi.

Projenin, İstanbul'un coğrafi ve stratejik önemini artacağını da söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un tüm dünyaya hizmet vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili tarih verdi

"İSTANBUL'UN COĞRAFİ VE STRATEJİK ÖNEMİ ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi, inşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz.





"İSTANBUL HAVALİMANI, SADECE İSTANBUL'A HİZMET VERMİYOR"

Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı, sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Son etabını hizmete açtığımız Kuzey Marmara yolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor. Elbette, bu şehre kazandırılan her hizmetin olumlu etkisi tüm Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için bu şehre sevda ile bağlanmak gerekiyor."