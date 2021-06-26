Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir

Kanal İstanbul'un temel atma töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir." ifadelerini kullandı.

Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kanal İstanbul Projesinin ilk temeli bugün atıldı.

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada projenin maliyetine yönelik açıklamalarda bulundu.

6 yıl içinde 15 milyon dolarlık maliyet ile tamamlanmasının planlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

“Kanal İstanbul’u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyet ile 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul, kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir.

"DEVLETİN VE MİLLETİN KASASINDAN 5 KURUŞ ÇIKMADAN..."

Böylece Türkiye, devletin ve milletin kasasından kesesinden beş kuruş çıkmadan, kendi gelirleri ile finansa edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır.





"HASSASİYET İLE TAKİBİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Projenin bugüne kadar mevcut sürecini nasıl adım adım takip ettiysek, bundan sonra da tamamlanana kadar hassasiyet ile takibini sürdüreceğiz.

"SAĞLAYACAĞI KATKILAR MALİYETİ İLE KIYASLANAMAYACAK KADAR YÜKSEK"

Türkiye’ye sağlayacağı katkılar, proje maliyeti ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olan Kanala İstanbul ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır.

Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir VİDEO



