Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul şehrin geleceğini kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesini, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak gördüklerini söyledi.

Mega proje Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu...

Kanal İstanbul Projesi'nde yer alan Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN KALKINMA TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA

Törende Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

İstanbul Boğazı'nın çoktan alarm vermeye başladığını da belirten Cumhurbaşkanı, "Gemi geçişlerine Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik." dedi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ"

Açıklamalarına "Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz." sözleriyle devam eden Erdoğan, projenin amacının İstanbul Boğazı ve çevresinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Kanal İstanbul şehrin geleceğini kurtaracak

"İÇ VE DIŞ BADİRELER, PROJENİN İLERLEMESİNİ GECİKTİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul Projesi'ni bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin ilerlemesi biraz gecikti.





"HAFTALARCA YANAN PETROL GEMİLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ VARDI"

Gemilerin karaya çarpması halinde hem kültürel miras zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri vardır. Z Kuşağı, tüm bu gençlere sesleniyorum. Tüm bu olanlar bitenler, 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.





"GEMİ GEÇİŞLERİNİ KAPATAMAYACAĞIMIZA GÖRE, YENİ BİR KANAL İNŞASI GÜNDEME GELDİ"

İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Müsilajla ilgili Marmara bakın ne durumda? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Gemi geçişlerine Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız, İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."