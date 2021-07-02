Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un önemini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde bir öğrencinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi.

Katılımcıların sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin Kanal İstanbul projesi ile ilgili sorduğu soruya detaylı bir şekilde yanıt verdi.

"KANAL İSTANBUL 11 YILLIK PROJE"

Kanal İstanbul'un 11 yıllık proje olduğunu aktaran Erdoğan, bu sürecin İBB Başkanlığı yaptığı döneme dayandığını vurguladı.

"BİLİYORSUNUZ BİRÇOK KERE İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAZALAR OLDU"

Kanal İstanbul için adım atmanın şart olduğunu aktaran Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın virajlar noktasında bir özelliği var. Gemiler bazı yerlerde dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor, manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Biliyorsunuz birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı VİDEO

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TEK TEK ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında yaşanan kazaları anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"En son bir Rus savaş gemisi orada maalesef bir kaza ile karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar Romen tankeri İstanbul Selimiye'de maalesef yangınla tehdit oluşturdu. 7 ay boyunca o Romen tankeri orada yandı. Aynı zamanda Kandilli'de bir kuru yük gemisi geldi sahile bindirdi. Biz bunlardan kendimize bir şeyler çıkarmayacak mıyız? Bu felaketlerden biz de ders çıkarmamız lazım"





"BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATAMAYACAĞIMIZA GÖRE, ARTAN TRAFİĞİ KARŞILAMAK İÇİN TEK İMKAN VARDI"

İstanbul Boğazı'nda yılda 45 bin geminin geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Burada yapılan bu projeksyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor. Trafik devamlı artıyor. Boğazın güvenli gemi geçiş kapasitesi sadece 25 bin. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı! O da Kanal İstanbul" dedi.

"NATO ZİRVESİ'NDE EN KIDEMLİ LİDER BENDİM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasındaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"NATO Zirvesi bizim için gerçekten çok çok anlamlıydı. Bu zirvenin içerisinde olan liderlerle de ben demeyi pek sevmem ancak en kıdemli lider bendim. 18 yıl geçti, her yıl birçok lider, siyasetten kopuyor ya da tekrar giremiyor. Biz milletin teveccühü sayesinde devam ettik. Bir taraftan Fransa ile ilgili sayın Macron ile yaptığım görüşme vardı. Ardından Merkel ile görüşme oldu. İspanya, Danimarka, Hollanda başbakanları ile görüştüm. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüşmemiz oldu. En son görüşmem ABD Başkanı Biden ile oldu. Başarılı geçen bir görüşme oldu."

SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ



"Bizim hedefimiz "gönül belediyeciliği" iddiasıdır. Biz ona talibiz. Sosyal medya belediyeciliğiyle bizim vatandaşı kandırmamıza gerek yok. Tepeden bakan bir siyaset anlayışı olmayacak. Tevazuda Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacak. Siyasette yalan varsa, bizim buna prim vermemiz lazım."

KATARLI ÖĞRENCİ İDDİASI



"Bu ara bir yalan çıktı. Katar öğrencilerini bize gönderiyormuş. Tam da YKS'den bir gün önce oluyor. Katarlı öğrencileri sınavsız şekilde tıp fakültelerine alıyormuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşımı buna inandırma gayretini nasıl ifade edeceğiz?"



"MARMARA DENİZİ MÜSİLAJDAN TAMAMEN KURTULANA DEK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

"Müsilaj probleminin çözümü için gerekli önlemler alınmıştır. Müsilaja iklim değişikliği, sulardaki durağanlık ve atıklar neden oluyor. Kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceği ile oynamaya hakkı yoktur.

Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul’un ve Marmara’nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir."



"YERLİ AŞIDA KARARLIYIZ"

"Yerli aşıda kararlıyız ve Eylül-Ekim gibi de artık bir netice alalım istiyoruz."

"İLİMİN VE İRFANIN MERKEZİNİ TERÖRE KURBAN EDERSEK YAZIK OLUR"

"Akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite filan söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede oradaki özgürlüğü kısıtlamak gibi bir derdimiz yok. Özgürlük, bir başkasının özgürlük alanına müdahil olmamaktır. İlmin ve irfanın merkezini teröre kurban edersek yazık olur."



TURKOVAC AŞISI

"Eylül ekim gibi bir netice alalım istiyoruz. Biz yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Deneyler yoğun bir şekilde devam ediyor. İlgili bakanlardan her Kabine toplantısında bilgi alıyoruz. İthal aşılar noktasında şu anda 50 milyona yaklaşmış durumdayız. İlk başlarda aşıya karşı bir tedirginlik vardı, bunun da artık olmadığını görüyoruz."

"AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜN OLMADIĞI HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversitede söz konusu değil. Özgürlük, bir başkasının alanına müdahil olmamaktır. O üniversitede sadece bu tür gösterileri yapanlar okumuyor. Bunların dışında da özgürlük arayanlar var. Özgürlüğünü bilim tahsil ederek yaşamak isteyenler var. Bunları bir kenara koyamazsınız.

Kadınlarla ilgili çalışmada attığımız adımlar hızla ilerliyor. Bu da benim en önemli iftihar vesilemdir. Burada bazı oranları size açık verme bakımından, notlarıma bakarsam yanılmamış olurum, daha isabetli olur. Göreve geldiğimizde yüzde 4 civarındayken, parlamentodaki kadın sayımızı yüzde 17'ye ulaşmış durumda. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den yüzde 32,5'e çıkmış durumda."

"RUHU GENÇ BİRİSİYİM"



"18 yıllık süreç içerisinde ciddi manada gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır. Ruhu genç olan biriyim ben, gençlik harekatının içinden gelmiş biriyim ben. Sporsa spor, sanatsa sanat, tüm bunları yaşayarak geldim, hala da yaşıyorum. Gençleri seviyorum gençlerden uzak kalmam da mümkün değil."

"İSTİHDAMDA KADIN ORANI YÜZDE 51'İN ÜZERİNDE"

"Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil."