Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı ortak açıklamada, 15 Kasım'daki Kıbrıs ziyaretinde Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabilecekleriniöyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birliktelik mesajlarının verildiği basın toplantısında 15 Kasım'da KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım." ifadelerini kullandı.

"KAPALI MARAŞ'TA BİR PİKNİK YAPABİLİRİZ"

Açıklamalarına devam eden Recep Tayyip Erdoğan, bu vesileyle bir meseleyi daha gündeme getirmek istediğini söyledi.

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu'na "Herhalde, sayın Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ta diyorum ki bir piknik yapabiliriz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'na piknik için bir mani olup olmadığını soran Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar'a da aynı soruyu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz VİDEO