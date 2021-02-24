Geçtiğimiz hafta birçok ili etkisi altına alan kar yağışının ardından CHP'li belediyelerde vatandaşların büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu bir video ile aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde hakim olan karlı havaların ardından CHP'li belediyelerde büyük sorunlar yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların çektiği zorlukları gösterdi.

"UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK, GEÇTİĞİMİZ GÜNLER YETERLİ"

Hazırlanan bir video ile durumu aktaran Erdoğan, "Hiç uzağa gitmeye gerek yok, sadece geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin şehirlerinde yaşanan manzaralar ile bu gerçeği göstermek yeterli. Ben laf etmeyeceğim. İsterseniz bu görüntüleri hep beraber hatırlayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kar yağışı sonrası CHP'li belediyelerin durumunu gösterdi VİDEO

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yayınlanan videoda, vatandaşların karda mahsur kalarak toplu taşıma kullanamadığı ve şahsi araçlarıyla uzun yıllardır ilk defa bazı yolları kullanamadıkları yer aldı.