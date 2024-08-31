Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camii'ni hizmete açtı

AA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı..

Buradaki program öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu camii açılışına katıldı.

DUALARLA AÇILDI

Kara Harp Okulu Camii dualar eşliğinde açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu eşlik etti.

"MESCİDİMİZİN İMARINDA EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sırasında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Mescidimizin imarında emeği geçen tüm kardeşlerimize, yüksek dereceli yöneticilerimizden mimarımızdan mühendisimizden işçisine kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah ilanihaye bu mabetlerimizle inanıyorum ki ülkemiz ihya olacaktır.