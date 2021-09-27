Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferine ilişkin paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımında, "Qarabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

2’nci Dağlık Karabağ Savaşı ile 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan bölgeler, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı.

Zafer, Türkiye’nin bölgede oyunları yeniden kuran silahlı/silahsız insansız hava araçlarının da desteği ile 44 günde kazanıldı.

Azerbaycan ordusu 5 şehir, 4 kasaba, 286 köyü işgalden kurtardı. Savaşın başlangıcı olan 27 Eylül, Azerbaycan’da 'Şehitleri Anma Günü' olarak ilan edildi.

Şehit aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kabristanlara akın etti. Binlerce asker, ellerinde şehitlerin fotoğrafları ile Bağımsızlık Meydanı'na çıkıp yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ön saflarında, asker üniformasıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.

“QARABAĞ AZERBAYCAN’DIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Azerbaycan’ın zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır."