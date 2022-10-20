Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'daki Ermeni zararının tazmini istenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali sırasında Karabağ bölgesine verilen zarara dikkat çekerek tazmininin istenmesi ve konunun Lahey Adalet Divanı'na taşınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabet ederek Azerbaycan'a gitti.

İki lider, burada işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Liderler, Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışı ve Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Ermenistan işgali sırasında bölgeye verilen zarara dikkat çekti.

"Zararın tazmini istenmeli"

Cumhurbaşkanı, söz konusu zararın tazmini için Lahey Adalet Divanı'nı işaret etti.

Erdoğan,"Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar konusunu Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım." dedi.

Erdoğan: Karabağ'daki Ermeni zararının tazmini istenmeli VİDEO

"Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak ayağa kalktı"

Cumhurbaşkanı'nın, basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Zengilan'da açılışını yaptığımız havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de tekrar iftihar meselesidir.

Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak ayağa kalktı. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir araziydi ancak şimdi tarımda çok farklı çalışmalar yapılması suretiyle nasıl ayağa kaldırıldığını gördük.

"Burada en önemli şey su"

Tabii burada en önemli şey su. Su konusunda da kısa zaman içerisinde barajı yapmak suretiyle sorunlarını da giderecek ve böylece bu tarlalarda tarımda atılacak adımlarda ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz bu.

Tarımda hakiki neticeler, hasadın alınabileceğini gördük. Saman balyalarını aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi gösteriyor.

Biz de koltuk olarak saman balyalarında toplantıyı yaptık. Mayınların yerini artık bunlar almış vaziyette. Öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimiz de Cebrail Yolu'nun çok farklı bir hale geleceğini düşünüyorum.





"Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız"

Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız. Zaten dayanışma ile attığımız adımlar var. Çok daha önemli ve büyük projeleri gerçekleştirmeye hazırız.

Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra korkuya yer yoktur. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Azerbaycan, 44 günlük vatan muhaberesinde verilmeyen hakkını geri almıştır. Barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizin geleceğini inşa etmek yegane gayemizdir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor."





"Türkiye ile iş birliğimiz güçlenecek"

Kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Aliyev ise konuşmasında, "Türkiye ile iş birliğimiz güçlenecek. Şuşa Beyannamesini imzaladık, müttefik olduk. Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir." ifadelerini kullandı.

