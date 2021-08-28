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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'a geldi.
    • AA
    • 28.08.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 13:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'a geldi. Bosna Hersek ziyaretinin ardından Karadağ'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'nda Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ile Büyükelçilik görevlileri karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ da #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ da #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ da #3

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