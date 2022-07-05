Karadeniz tahıl koridoru konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

İki ülke arasında yapılan zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak bastın toplantısı düzenlendi ve 9 anlaşma imzalandı.

"Küresel gıda krizinin çözümü için bu sorun aşılmalı"

Erdoğan konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, Avrupa Birliği, bölgesel meseleler ve Karadeniz'deki tahıl koridoru planına değindi.

Tahıl koridoruyla ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel çapta etkili olan gıda krizinin çözümü için bu sorunun aşılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz tahıl koridoruyla ilgili konuştu VİDEO



"1 hafta 10 gün içinde sonuca varılacaktır"

"Bizim şu anda tahıl konusunda sıkıntımız yok ama dünyada ciddi sıkıntılar var." diyen Erdoğan, 1 hafta 10 gün içinde görüşmelerin yoğunlaştırılıp bir sonuca varılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Karadeniz koridoru önem ifade ediyor. Putin ve Zelenski'nin de yaklaşımı önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim bu konularda sıkıntımız yok ama dünyada sıkıntı söz konusu. Bizler aracı olmaya devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta-10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticelendirmeye çalışacağız."