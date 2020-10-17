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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları sürecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları sürecek

    Türkiye; Avrupa, Amerika ve çeşitli ülkelerden gelen tüm tehdit ve baskılara rağmen Akdeniz ve Karadeniz'de arama çalışmalarına devam edecek.
    • AA
    • 17.10.2020 - 17:04
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinden Türkiye'nin arama çalışmalarını durdurmasını isteyenlere yanıt niteliğinde açıklamalar yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği yeni müjdenin ardından Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de arama çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

    "KARADENİZ'DE VE AKDENİZ'DE..."

    Türkiye’yi girdiği yoldan kimsenin geri döndüremeyeceğini bir kez yineleyen Erdoğan, “Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir. Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları sürecek #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları sürecek #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları sürecek #3

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