Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de daha büyük bir rezerv var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de daha büyük bir rezerv var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz keşfiyle ilgili yaptığı açıklamada, bulunan rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habericisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin devamının geleceğinin sinyalini verdi.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KAYNAĞIN İLK HABERCİSİ OLDUĞU YÖNÜNDE KUVVETLİ BULGULAR VAR"

Erdoğan açıklamasında, “Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgazın ucuzlayacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konuttan sanayiye her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"İNŞALLAH BU MÜJDENİN DEVAMI GELECEK"

"Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Bu müjdeyi geçtiğimiz cuma günü milletimizle paylaştık. Rezervin çok daha büyük kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Bu kuyuların sayısının fazla oluşu oradaki ümitlerimizi çok daha arttırıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de daha büyük bir rezerv var VİDEO