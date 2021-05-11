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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 14:03
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    İşgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki saldırıları sürerken, tepkiler de devam ediyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Filistin'deki Mescid-i Aksa için bir paylaşım yaptı.

    Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.

    ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI

    Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardan Aydınlık şiirini okudu #1

    KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:

    "Gökten yağmur yağacak renkler

    Daha hoş kokacak otlar çiçekler

    Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

    Bir sabah gelecek kardan aydınlık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardan Aydınlık şiirini okudu #2

    Vurulup ömrünün ilk baharında

    Kanından çiçekler açar yanında

    Cümle şehtlerin omuzlarında

    Bir sabah gelecek kardan aydınlık"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardan Aydınlık şiirini okudu #3

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