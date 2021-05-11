- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 13:34
- Güncelleme : 11.05.2021 - 14:03
İşgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki saldırıları sürerken, tepkiler de devam ediyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Filistin'deki Mescid-i Aksa için bir paylaşım yaptı.
Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.
ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI
Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu VİDEO
KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:
"Gökten yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık
Vurulup ömrünün ilk baharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehtlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık"