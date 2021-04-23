Çamlıca Camii'nde cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gitti.

Erdoğan, cuma namazının ardından cemaate seslendi.

"Çok farklı günlerden geçiyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"RABBİM BU MUSİBETTEN KURTULMAYI NASİP EYLESİN"

"Koronavirüs salgınından birçok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki Rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir Gecesi'ni de o coşkuyla yaşayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşiniz olarak sizden ricam tedbirlere uyalım VİDEO