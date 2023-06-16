Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

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Bugün, 19 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim yılı, öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona erdi.

Karnelerin alınmasıyla okullar kapanırken öğrenciler için 3 aylık yaz tatili dönemi de başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti:

Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.



Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.