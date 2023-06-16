Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

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Bugün, 19 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2022-2023 eğitim yılı, öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona erdi.
Karnelerin alınmasıyla okullar kapanırken öğrenciler için 3 aylık yaz tatili dönemi de başladı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.
"Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti:
Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.