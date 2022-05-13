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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi
- 13.05.2022 - 16:24
- Güncelleme : 13.05.2022 - 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşme, Vahdettin Köşkü'ndeki basına kapalı gerçekleşti.
İki ülke arasında iş birliğini güçlendirmek için önemli adım
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu dün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtmişti.
Katar Emiri Ali Sani dün Tahran'da İran Lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu VİDEO