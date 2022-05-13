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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi