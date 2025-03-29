Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine önemli bir görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL'İN GAZZE, LÜBNAN VE SURİYE'YE SALDIRILARI DA ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı." denildi.