Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü- İZLE

ERDOĞAN VE AL SANİ'DEN SAMİMİ KARELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesinin oldukça sıcak bir ortamda geçtiği gözlendi.

Yapılan görüşmeye dair çekilen fotoğraflarda iki liderin, aralarından su sızmadığı görüldü.