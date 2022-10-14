Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Resmi törenle karşılandı

Saat 16.30'da resmi törenle karşılanan El Sani ardından Erdoğan ile baş başa görüşemeye geçti. DHA'nın haberine göre, görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İkili iş birliğini derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınıyor

İlgili bakanların da bulunduğu Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınıyor.

Güncel bölgesel ve küresel meseleler de ele alınıyor

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.





























