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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha’ya gitti.
    • 20.11.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

    Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılacak.

    Katar-Ekvador maçını izlemesi bekleniyor

    DHA'nın haberine göre; Erdoğan’ın, Dünya Kupası A Grubu’nda karşı karşıya gelecek Katar-Ekvador maçını izlemesi bekleniyor.

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