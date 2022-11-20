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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha’ya gitti.
- 20.11.2022 - 17:08
- Güncelleme : 20.11.2022 - 17:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılacak.
Katar-Ekvador maçını izlemesi bekleniyor
DHA'nın haberine göre; Erdoğan’ın, Dünya Kupası A Grubu’nda karşı karşıya gelecek Katar-Ekvador maçını izlemesi bekleniyor.