Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar ziyaretinin tarihi belli oldu.

Erdoğan'ın , 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

ULUSLARARASI MESELELER VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Afganistan'daki son durumun görüşüleceği ziyarette, Katar'da yapılacak dünya kupasının güvenliği de ele alınacak.

Ayrıca iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi, masada olacak diğer önemli konulardan biri.