Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’dan ayrıldı Katar'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da ülkeden ayrıldı.

Katar Savunma Bakanı El Attiyah ve Doha Büyükelçisi Göksu uğurladı

Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı yetkililer uğurladı.

Devlet erkanı eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Keşir, Derya Ayaydın, MHP milletvekilleri Abdurrahman Başkan ile Naci Şanlıtürk, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'dan ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)