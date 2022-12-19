Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlı bakan ile görüşmesini anlattı

Katar’da kendisine rehberlik eden Katarlı bakan ile yaptığı sohbeti anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadının ve annelerin kendilerini için önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası Finali’ni davet üzerine gittiği Katar’da izledi.

Burada mevkidaşları ile ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı, Katarlı bir bakan ile arasında geçen anekdotu paylaştı.

Katarlı bakan ile ‘anne’ sohbeti

Kadın Emeği Zirvesi’nde kadınların özellikle annelerin kendilerini için önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlı bakanın annesine olan sevgisi üzerinden muhalefete gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil”

“Dünya Kupası Finali’nde bana rehberlik eden Katarlı bakan kardeşim, annesine olan hayranlığını, annesine olan ilgi ve alakasını bana anlattı. Ben de kendisine kısaca ‘Sayın Bakan, siz bunları bilirsiniz. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Bak babaların ayakları altında değil’ dedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlı bakan ile yaptığı sohbeti anlattı VİDEO

“İnancımıza saldırmayın, haddinizi bilin”

Ben anacığıma zaman zaman ‘Anacığım ayağının altını öpeyim, cennetin kokusunu almak istiyorum müsaade et’ derdim. Anacığım da güler, ayağını çekerdi. Bizde anne, bizde kadın bu kadar muhteremdir. Ey muhalefet bunu bilin. Onun için inancımıza saldırmayın. Haddinizi bilin.”