Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak: 1075 hakim ve savcı kurayla atanacak

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor...
Programları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.
HAKİM VE SAYCILARA HİTAP EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, saat 14.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap edecek.
1075 HAKİM VE SAVCI ATANACAK
İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan bin 75 hakim ve savcı kurayla atanacak.
27'nci adli yargı döneminden 512 hâkim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hâkim, atama sonrası görevlerine başlayacak.
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