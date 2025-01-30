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Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak: 1075 hakim ve savcı kurayla atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak: 1075 hakim ve savcı kurayla atanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Törende, 1075 hakim ve savcı kurayla atanacak.