Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı

AK Parti Kayseri 7. İl Olağan Kongresi kapsamında Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

AK Parti Kayseri 7. İl Olağan Kongresi kapsamında Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle pek çok hususla birlikte şehircilikte hep geri kaldığını belirtti.

Diğer iller gibi Kayseri'ye önce birçok gecekondu inşa edildiğini ardından da bu bölgelere altyapı hizmetlerinin götürülmeye çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de gerçekleştirilen 'kentsel dönüşüm' projelerinin önemine değindi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN BAŞARILI ÖRNEĞİ: KAYSERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Kentsel dönüşüm projelerinin hem en eski hem en kapsamlı hem en başarılı örneklerinin hayata geçirildiği bir yerdir." dedi.

Bugüne kadar 100 bin konut dönüşümü gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, "TOKİ’nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları vatandaşımızın gönüllü desteği ve katkısıyla gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür." dedi.

"ÜLKEMİZİ AFETLERE DAYANIKSIZ YAPILARIN TAMAMINDAN KURTARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projemizin her aşaması şeffaf bir şekilde yürütülmüştür.

Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza rabbimden huzur temenni ediyorum.

TOKİ'yi yeniden yapılandırarak konut seferberliği başlattık.

Park ve bahçeden kamu hizmet binasına kadar bu büyük seferberliği sürdürdük.

Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız."