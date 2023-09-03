Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

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İHA

Cemiyet hayatından iş insanı Ali Sabancı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

24 Ağustos'ta eşi Vuslat Doğan Sabancı ile evlilik yıl dönümleri için gittikleri tatilde zodyak botla kaza geçiren Sabancı, ölümden döndü.

Sabancı çiftine ilk müdahale Bodrum'da yapıldı, ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi.

Burada ise özel bir hastanede tedavi süreci başladı.

48 saatlik kritik süreç

Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun eşine göre daha iyi olduğu öğrenildi.

Bu süreçte Ali Sabancı'nın durumu ciddiyetini korurken, geçtiğimiz hafta 48 saat uyutulmasına karar verildi.

5 gün sonra bilinci yerine gelen iş adamı ailesiyle ilk kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

Tedavi süresince başta Sabancı ailesi olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve siyasetçiler hastaneye gelerek aileyi ziyaret etti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekneleri ile tatil yapan çift, akşam yemeği için zodyak botla restorana giden çift, kayalıklara çarparak kaza yaptı.

İstanbul'da tedavi altına alınan çiftten Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu süreçte iş adamı için kritik bekleme süreci başladı.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler başladı.

Durumu stabil olan ve dalağı alınan iş adamının kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığı öğrenildi.