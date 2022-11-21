Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Tebrik etti

Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.