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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.