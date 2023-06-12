Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i aradı Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisi hayatını kaybetti. Taziyelerini iletmek için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

ensonhaber.com Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda 8 Haziran’da yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale eden 14 orman işçisinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Erdoğan'dan taziye telefonu Acı haberin ardından bugün ülkede "Ulusal Yas Günü" ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. 'Her yardıma hazırız' Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.