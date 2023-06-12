Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i aradı
ensonhaber.com

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda 8 Haziran’da çıktı.

Alevlere ilk müdahale eden 14 işçisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Acı haberin ardından bugün ülkede "Ulusal Yas Günü" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i aradı
Kazakistan'da orman yangını

'Her yardıma hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.